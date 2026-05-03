Un uomo di 35 anni ha perso la vita domenica mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dopo aver fermato la sua auto per aiutare un automobilista coinvolto in un incidente. Durante l’intervento, è stato investito da un veicolo in transito e ha riportato ferite gravi. Sul luogo sono arrivati i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente.

Tragedia a Roma: 35enne investito mentre soccorre un automobilista, tre feriti. Un uomo di 35 anni è morto domenica 3 maggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma dopo essersi fermato per prestare soccorso a un automobilista coinvolto in un incidente. La vittima, una guardia giurata, è stata travolta da un’auto sopraggiunta mentre si trovava sulla carreggiata. Una tragedia avvenuta all’alba che ha coinvolto complessivamente cinque veicoli. La dinamica: si ferma a soccorrere e viene travolto. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:15 del mattino lungo il Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe avuto un incidente autonomo, probabilmente ribaltandosi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Si ferma per aiutare e muore sul Gra: travolto all’alba, la vittima è una guardia giurata

Notizie correlate

Si ferma per aiutare un'automobilista: travolto e ucciso. Tragedia sul GraHa accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina.

Roma, tragedia sul Gra: scende per aiutare automobilista e viene travolto da un'auto: muore 35enne, altri 3 feritiTragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Roma, si ferma per aiutare un'automobilista: travolto e ucciso. Tragedia sul GraHa accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. Tragedia all'alba ... iltempo.it

Giosuè Antony, investito e ucciso sul Gra: si era fermato per prestare soccorso ma è stato travolto. Altre 3 persone feriteL'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 sulla carreggiata interna del Raccordo anulare, all’altezza dell’uscita Tuscolana. La vittima è Giosuè Antony, 35enne guardia giurata. Sabato a Nettuno un moto ... roma.corriere.it