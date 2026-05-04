Chi è Lola nuova piccola ambasciatrice di Napoli nel mondo

E' arrivata oggi, 4 maggio, nelle nostre case Lola. La piccola, deliziosa e intraprendente bimba napoletana protagonista della prima serie animata made in Naples.Lola in the WorldIl progetto nasce dal lavoro di un team creativo e produttivo tutto napoletano composto dai produttori Guido Bozzelli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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