Simone Biles entra nella famiglia di Laureus come nuova ambasciatrice

Simone Biles è diventata ufficialmente una nuova ambasciatrice della famiglia Laureus. La sua presenza porta energia e determinazione, valori che rappresenta anche nel suo percorso sportivo. Con questa nomina, Biles continuerà a promuovere lo sport e l’impegno sociale a livello globale. La sua esperienza e il suo esempio saranno al centro delle attività promosse dall’organizzazione.

Simone Biles, la ginnasta più titolata della storia, quattro volte vincitrice del “Laureus Sportswoman of the Year Award” (Sportiva dell’anno), si unisce al movimento Laureus in qualità di ambasciatrice. Simone Biles ha inaugurato il suo nuovo ruolo con Laureus, partecipando a un progetto di ginnastica artistica e multisport promosso dalla Fondazione Laureus Italia presso la Polisportiva Garegnano. Un progetto che permette ai bambini e alle bambine che aderiscono all’iniziativa di accrescere la fiducia nei propri mezzi, sviluppando resilienza e acquisendo allo stesso tempo competenze di vita attraverso lo sport. Simone Biles ha partecipato al progetto con suo marito, Jonathan Owens, giocatore di football americano NFL in forza ai Chicago Bears. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Simone Biles entra nella famiglia di Laureus come nuova ambasciatrice Simone Biles diventa Ambasciatrice Laureus e ispira le nuove generazioniLa ginnasta più titolata della storia, Simone Biles, quattro volte vincitrice del Laureus Sportswoman of the Year Award, entra a far parte del... Marta Bassino, ambasciatrice di Fondazione Laureus Italia, insegna la sicurezza sugli sci ai bimbiFondazione Laureus Italia ha organizzato sabato scorso una giornata speciale insieme a Marta Bassino, campionessa di sci alpino e neo ambassador... Temi più discussi: SIMONE BILES entra nella famiglia LAUREUS come nuova AMBASCIATRICE; Simone Biles diventa ambasciatrice Laureus; Simone Biles in soccorso di Malinin: Gli offro supporto psicologico, so come si sente e spero di aiutarlo; Jonathan Owens, marito di Simone Biles: Hanno provato a derubarmi a Milano, ero preparato. Simone Biles entra nella famiglia Laureus come nuova ambasciatriceSimone Biles, la ginnasta più titolata di tutti i tempi e quattro volte vincitrice del Laureus Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’Anno), entra ufficialmente a far parte del movimento Laureus ... milanosportiva.com Simone Biles diventa Ambasciatrice Laureus e ispira le nuove generazioniLa ginnasta più titolata della storia, Simone Biles, quattro volte vincitrice del Laureus Sportswoman of the Year Award, entra a far ... 361magazine.com Tristezza, calo di umore, in certi casi depressione: l’impatto psicologico della fine delle Olimpiadi sugli atleti è documentato da varie testimonianze, ma racchiude al suo interno sintomi ed esperienze molto diverse. Michael Phelps e Simone Biles sono tra quell - facebook.com facebook