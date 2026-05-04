Erika Bufano è conosciuta principalmente come moglie di Achille Polonara, giocatore di basket professionista. La sua figura è stata oggetto di attenzione nel contesto mediatico legato alla vita del cestista, anche se non ha svolto ruoli di rilievo pubblico o ufficiali nel mondo dello sport o in altri settori. La sua presenza si associa spesso alla sfera privata e familiare del giocatore.

Dietro ogni grande campione c’è spesso una donna straordinaria, ma nel caso di Erika Bufano questa definizione appare quasi riduttiva. Erika Bufano non è solo la moglie di Achille Polonara, stella del basket italiano, ma il vero pilastro che ha tenuto in piedi la famiglia durante la tempesta più buia. Miss Italia e il mondo della moda. Classe 1991 e originaria di Battipaglia, in provincia di Salerno, la storia di Erika inizia sotto i riflettori dei concorsi di bellezza, dove la sua eleganza naturale non passa inosservata. Partecipa a Miss Italia nel 2011 e ancora nel 2013, conquistando le passerelle con sorriso e determinazione. Mossa da spirito imprenditoriale, ha deciso di declinare la sua passione per la moda nel mondo degli affari, fondando il marchio RosEri, una boutique dedicata all’abbigliamento femminile.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Erika Bufano, moglie di Achille Polonara

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