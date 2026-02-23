Achille Polonara racconta la sua odissea | A Mia moglie Erika devo tutto

Achille Polonara rivela che la sua lunga carriera è stata possibile grazie al supporto della moglie Erika, che gli ha sempre dato forza nei momenti difficili. Durante un'intervista, il giocatore ha spiegato come il suo impegno e sacrificio siano stati fondamentali per raggiungere i risultati attuali. Polonara ha anche raccontato un episodio recente in cui il sostegno della famiglia gli ha permesso di superare una sfida importante.

Dalla leucemia al trapianto di midollo, fino al coma e alla rinascita: le parole commosse del cestista a Verissimo, tra famiglia, dolore e nuovo inizio “Un uomo, un marito, un padre, un atleta”. Con queste parole Silvia Toffanin ha accolto Achille Polonara nello studio di Verissimo, in una delle interviste più intense della stagione televisiva. Accanto al campione, la moglie Erica e i figli Vittoria, 5 anni, e Achille Junior, poco più di tre. Un’immagine familiare che racconta molto più di una carriera sportiva: è la fotografia della rinascita dopo la malattia. Ala della Nazionale italiana e volto noto del basket europeo, Polonara ha ripercorso il momento in cui la sua vita ha cambiato direzione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Achille Polonara, a Verissimo con moglie e figli: “La malattia inverte i ruoli. A Erika devo tutto”Achille Polonara ha spiegato che la malattia ha cambiato il suo ruolo in famiglia, rendendolo più presente per la moglie e i figli.

Chi è la moglie di Achille Polonara, Erika Bufano: "Aveva poche possibilità di risvegliarsi dal coma, un miracolo"

