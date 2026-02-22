Achille Polonara a Verissimo con moglie e figli | La malattia inverte i ruoli A Erika devo tutto

Achille Polonara ha spiegato che la malattia ha cambiato il suo ruolo in famiglia, rendendolo più presente per la moglie e i figli. Durante l’intervista a Verissimo, ha raccontato come questa esperienza abbia rafforzato il suo legame con Erika e i bambini. Polonara ha anche sottolineato quanto siano importanti il sostegno e l’amore reciproco in momenti difficili. La famiglia si è unita davanti alle telecamere per condividere un momento di sincerità.

© Ilrestodelcarlino.it - Achille Polonara, a Verissimo con moglie e figli: “La malattia inverte i ruoli. A Erika devo tutto”

Bologna, 22 febbraio 2026 – “Un uomo, un marito, un padre, un atleta”. Con queste parole Silvia Toffanin ha accolto Achille Polonara nel salotto televisivo di Verissimo, in una delle interviste più intense e toccanti della domenica. Accanto a lui, la moglie Erica e i loro figli, Vittoria di 5 anni e Achille Junior, poco più di tre, simbolo concreto di quella forza familiare che lo ha sostenuto nei momenti più bui. Achille Polonara racconta la malattia: "Dopo il coma non riconoscevo i miei figli" Dalla leucemia al trapianto: il racconto. Polonara, ala della Nazionale italiana e volto noto del basket europeo, ha ripercorso il drammatico cammino iniziato con una diagnosi improvvisa: leucemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Verissimo, Achille Polonara parla della sua malattia e del coma Leggi anche: Achille Polonara a Verissimo, dal successo alla malattia: chi è il cestista Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Achille Polonara e la moglie Erika Bufano ospiti a Verissimo domenica 22 febbraio; Achille Polonara, dal successo alla malattia: chi è il cestista ospite oggi a Verissimo; Achille Polonara ospite a Verissimo: la drammatica storia del cestista anconetano e il ritorno in campo; Dalla malattia al ritorno in campo: Achille Polonara racconta a Verissimo la sua lotta contro la leucemia e la forza della famiglia. Verissimo, Achille Polonara: Dopo la diagnosi di leucemia non volevo più vivere(Adnkronos) - Non volevo più vivere. Achille Polonara ospite oggi a Verissimo ha raccontato il periodo più buio della sua lotta contro la leucemia mieloide che lo ha colpito nel 2025. Accanto a lui, ... msn.com Achille Polonara, dal successo alla malattia: chi è il cestista ospite oggi a VerissimoAchille Polonara è nato ad Ancona nel 1991. All’età di 15 anni è entrato nelle giovanili del Teramo Basket ed è sceso per la prima volta in campo in Serie A nella stagione 2009-2010. Nel corso della s ... adnkronos.com Achille Polonara aggiorna sul suo stato di salute, sottolineando l'importanza della vicinanza della famiglia - facebook.com facebook Ieri sera alla Inalpi Arena c'era anche Achille Polonara alla Celebrity Vip Game. Molto bello rivederlo tirare a canestro. Si ringrazia @MarcoAMunno per il video #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport #SerieATipo x.com