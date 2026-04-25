Sunderland – Nottingham Forest 0-5 | resoconto risultato e gol mentre i Tricky Trees stordiscono lo Stadium of Light

Nel match tra Sunderland e Nottingham Forest, i Tricky Trees si sono imposti con un risultato di 5-0. La partita si è svolta allo Stadium of Light e ha visto la squadra ospite dominare dall’inizio alla fine, segnando cinque gol senza subire reti. La vittoria si è concretizzata con una prestazione convincente da parte dei visitatori, che hanno controllato il gioco e concluso con un largo margine di vantaggio.

2026-04-24 23:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Nottingham Forest ha prodotto una prestazione devastante battendo il Sunderland 5-0 allo Stadium of Light, offrendo un risultato che potrebbe rivelarsi fondamentale nella loro lotta per la sopravvivenza della Premier League. Una prestazione implacabile nel primo tempo ha effettivamente posto fine alla gara prima dell’intervallo, con Forest che ha segnato quattro gol in un periodo mozzafiato di 20 minuti che ha lasciato il pubblico di casa sbalordito e in corsa per le uscite molto prima della fine del tempo. La foresta si scatena in un primo tempo spietato.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Sunderland – Nottingham Forest 0-5: resoconto, risultato e gol mentre i Tricky Trees stordiscono lo Stadium of Light Notizie correlate Nottingham Forest-Fenerbahce (Europa League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Solo una formalità per i Tricky Trees?L’incrocio tra Nottingham Forest e Fenerbahce era probabilmente uno dei più interessanti dei play-off di Europa League: ci si aspettava che il... Leggi anche: Resoconto, risultato e gol mentre i Magpies escono con un lamento Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sunderland-Nottingham Forest 0-5: gol e highlights; Sunderland 0-5 Nottingham Forest: gli ospiti scacciano i timori salvezza con una cinquina; Premier League, il Nottingham Forest inguaia il Tottenham: 5-0 al Sunderland e salvezza vicina. Ora a De Zerbi serve un'impresa; Premier League, pokerissimo Nottingham a Sunderland: salvezza più vicina. Premier League, Sunderland-Nottingham Forest: quote e pronosticoStasera anche la Premier League ha una partita da disputare. Si tratta di Sunderland-Nottingham di grande importanza soprattutto per la formazione ospite impegnata ad allontanarsi dalla zona retrocess ... corrieredellosport.it Sunderland 0-5 Nottingham Forest: First-half frenzy sends Vitor Pereira's side eight points clear of relegation zoneReport and free match highlights as Nottingham Forest hammer Sunderland with four-goal first half; Trai Hume nets own goal before Chris Wood adds second; Morgan Gibbs-White and Igor Jesus put Forest ... skysports.com L'incredibile storia di Stuart Pearce, l'elettricista che diventò capitano del Nottingham Forest - facebook.com facebook La situazione è critica per Nottingham Forest, #Tottenham e #WestHam. Solo due resteranno nell'elite del calcio inglese, la terza scivolerà nella Championship. Oggi riparte un nuovo turno di #PremierLeague: come cambia la classifica nella zona più calda x.com