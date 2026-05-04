Chelsea azzardo McFarlane | Derry titolare contro il Nottingham Forest

Nella prossima partita, il Chelsea schiererà McFarlane come titolare, mentre Derry farà il suo debutto nel ruolo. Si è saputo che Pedro Neto non è stato convocato e non farà parte della rosa. Inoltre, l’assenza di Garnacho potrebbe portare a variazioni nel modulo adottato dall’allenatore, che dovrà adattare la formazione in assenza di alcuni giocatori chiave.

? Cosa scoprirai Perché Pedro Neto è stato escluso completamente dal gruppo convocato?. Come influirà l'assenza di Garnacho sul modulo di McFarlane?. Chi potrà sostituire Joao Pedro se il Barcellona dovesse acquistarlo?. Quali conseguenze avrà il debutto di Derry sulla gestione dei giovani?.? In Breve Assenza di Garnacho e Pedro Neto per problemi fisici e gestione del gruppo. Interesse del Barcellona per il giocatore Joao Pedro. Partita programmata per lunedì 4 maggio 2026 a Stamford Bridge. Decisione tecnica di McFarlane basata sulla conoscenza dei giovani dell'accademia. Il Chelsea affronta il Nottingham Forest a Stamford Bridge tra poco più di un’ora, con una formazione che presenta una sorpresa inaspettata per la titolarità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chelsea, azzardo McFarlane: Derry titolare contro il Nottingham Forest A modern-day cup CLASSIC! | Wrexham AFC (3-3) Nottingham Forest | Emirates FA Cup 2025-26 Notizie correlate Jesse Derry riporta un grave infortunio dopo il tremendo impatto con Abbott in Chelsea-NottinghamC'è stato un impatto durissimo nell'area di rigore del Nottingham Forest, dove Abbott ha colpito alla testa il giovane attaccante Jesse Derry. Leggi anche: Paura in Chelsea-Nottingham: Derry 10 minuti a terra immobile dopo un colpo in testa