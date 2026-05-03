Durante la trasmissione Domenica In, il cantante si è aperto con grande sincerità, mostrando un volto emotivamente provato. Nel corso dello spazio dedicato alle interviste, ha espresso parole di dolore e rabbia legate a un episodio personale drammatico, lasciando trasparire tutta la sua sofferenza. L’intervento ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e i presenti in studio, evidenziando l’intensità delle sue emozioni in un momento di grande vulnerabilità.

È stato un racconto carico di emozione, rabbia e sofferenza quello portato da Al Bano nel salotto televisivo di Domenica In, il contenitore domenicale condotto da Mara Venier, dove ha scelto di parlare senza filtri, lasciando emergere tutta la sua fragilità sull’evento più tragico della sua vita. Con la voce spezzata si è rivolto direttamente all’ex moglie Romina Power: "Romina, non ammazzarmi, non lo merito", una frase che racchiude tutto il dolore e le tensioni accumulate negli anni. Le recenti dichiarazioni della cantante, rilasciate durante l’ intervista a Belve, avevano infatti riaperto ferite mai rimarginate. Il cantante, visibilmente provato, ha risposto con parole dirette e cariche di sofferenza, rivendicando con forza il proprio ruolo di uomo e di padre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Bano in lacrime a Domenica In: "Romina, non ammazzarmi". Lo sfogo del cantante dopo la dichiarazione dell’ex moglie

ALBANO IN LACRIME: PURTROPPO ROMINA È STATA... LA TRAGICA NOTIZIA POCO FA #albanoromina

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