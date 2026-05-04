L’uomo prima dell’artista, ma nel caso di Al Bano Carrisi le due dimensioni da sempre si intrecciano. È noto come il pubblico sia spesso affascinato più dalla sua vita privata che dalla carriera musicale, complice una storia familiare complessa e molto esposta mediaticamente. Proprio per questo, l’ultima intervista a “Domenica In” ha avuto un forte impatto emotivo e mediatico. Mara Venier ha accompagnato il cantante in un lungo racconto personale, partito dalle origini in Puglia e arrivato fino alla storia d’amore con Romina Power. Un percorso già conosciuto, ma che ha assunto toni diversi nel momento in cui si è entrati nel capitolo più delicato.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Al Bano si commuove a Domenica In: “Romina, non ammazzarmi”

Romina Power: «Al Bano e io eravamo come la famiglia nel bosco»

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