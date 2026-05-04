Non è domenica senza Che tempo che fa. E che domenica, quella del 3 maggio, in cui non si poteva che iniziare con il ricordo di Alex Zanardi. Nelle nostre pagelle, il campione paralimpico è fuori gara ma non si poteva non citare: più di una volta è stato protagonista delle interviste one to one di fronte a Fabio Fazio, che nel suo ricordo ha voluto sottolineare quanto la sua vita sia stata un esempio per tutti. Di forza, certo, ma anche d’amore verso lo sport, in cui ha sempre potuto essere se stesso. In studio anche Pedro Almodovar, attesissimo e prossimo al ritorno a Cannes, e Luciana Littizzetto che ieri sera ce l’aveva con la Svizzera per le fatture salate inviate ai genitori delle vittime di Crans Montana.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 3 maggio: Almodovar pirandelliano (9), Alberto Angela ingiocabile (10), Marcuzzi gela Malgioglio (6)

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