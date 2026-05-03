Il programma televisivo Che Tempo Che Fa torna domenica 3 maggio con una nuova puntata, che vedrà tra gli ospiti Pedro Almodóvar e Alberto Angela. La trasmissione continuerà a proporre un mix di argomenti, spaziando tra cinema, attualità e momenti di leggerezza, caratteristica che ha consolidato il suo successo nel tempo. La puntata sarà trasmessa su Nove e si preannuncia ricca di interventi di rilievo internazionale.

Che Tempo Che Fa torna anche domenica 3 maggio con una nuova puntata ricca di ospiti internazionali pronta a unire cinema d’autore, attualità e leggerezza in un mix ormai collaudato che è la forza del talk su Nove. Fabio Fazio, affiancato come sempre dalle immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, torna al timone di una serata che si preannuncia imperdibile. Pedro Almodóvar a Che Tempo Che Fa. A catturare subito l’attenzione è la presenza di Pedro Almodóvar, il protagonista internazionale della serata. Il regista spagnolo doppio premio Oscar per Tutto su mia madre e Parla con lei, arriva in studio per presentare il suo nuovo film Amarga Navidad, atteso nelle sale italiane dal 21 maggio e già in corsa per il Festival di Cannes 2026.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 3 maggio: Pedro Almodóvar e Alberto Angela tra gli ospiti di Fazio

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