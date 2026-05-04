Che sce benedette sti badante | teatro dialettale al Marrucino di Chieti
Venerdì 8 maggio alle 21, il teatro Marrucino di Chieti ospiterà la commedia dialettale “Che sce benedette sti badante”, interpretata dalla compagnia “Atriana” di Atri. La rappresentazione, diretta da Giancarlo Verdecchia, vede tra gli attori Carmela Ranalli nel ruolo di Ginevra, la nuora, e Fausto Verdecchia che interpreta Fofò, il figlio. La pièce si inserisce nella programmazione teatrale dedicata alle commedie in dialetto.
Venerdì 8 maggio, alle ore 21, la Compagnia “Atriana” di Atri (Teramo) porta in scena al teatro Marrucino di Chieti la commedia “Che sce benedette sti badante”, per la regia di Giancarlo Verdecchia, con Carmela Ranalli (Ginevra, la nuora), Fausto Verdecchia (Fofò, il figlio), Giulia Di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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