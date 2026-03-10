Frù frù sandine e diasille! | si ride con il teatro dialettale al Marrucino di Chieti

Venerdì 20 marzo alle 21, al teatro Marrucino di Chieti, si svolge la rappresentazione della commedia dialettale “Frù frù, sandine e diasille!” interpretata dalla compagnia “I giovani amici del teatro” di Pescara, diretta da Paolo Crisante. L’evento coinvolge il pubblico con una serata dedicata al teatro in dialetto, offrendo un momento di intrattenimento e tradizione locale.

Venerdì 20 marzo, alle ore 21, al teatro Marrucino, va in scena la commedia dialettale “Frù frù, sandine e diasille!”, a cura della compagnia “I giovani amici del teatro” di Pescara, per la regia di Paolo Crisante. In scena Anna Bartoli (nel ruolo di Suor Maria Costanza), Vincenzina Di Fabio (Suor Maria Miuccia), Debora Di Marcantonio (Beatrice), Melania Pelusi (Suor Maria Gisella), Maria D’Arcangelo (Suor Maria Lorella), Eleonora Silvidii (Marcella), Raffaele Di Caprio (Michele), Mattia Belfiore (Manuel), Alfonso Maurizio (Don Giovanni), Fernando Di Iorio (Mario), Livio D’Anniballe (Anastasio). Tecnici Luigi Resta e Maurizio D’Arcangelo. Il gruppo “I giovani amici del teatro” è nato nel 1986 e dal 1994 si dedica quasi esclusivamente all’allestimento di spettacoli in dialetto abruzzese. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

