Che non si parli nemmeno della carestia globale in arrivo è semplicemente da pazzi

In un momento in cui si discute principalmente di energia, pochi si soffermano sulla crisi dei fertilizzanti causata dal blocco nello stretto di Hormuz e dal conflitto tra Usa e Iran. Questa situazione rischia di portare a una carestia globale, con decine di milioni di persone che potrebbero trovarsi sotto la soglia della fame estrema entro pochi mesi. Mentre il dibattito si concentra su gas e petrolio, la questione della disponibilità di fertilizzanti rimane in sordina.