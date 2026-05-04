Che non si parli nemmeno della carestia globale in arrivo è semplicemente da pazzi
In un momento in cui si discute principalmente di energia, pochi si soffermano sulla crisi dei fertilizzanti causata dal blocco nello stretto di Hormuz e dal conflitto tra Usa e Iran. Questa situazione rischia di portare a una carestia globale, con decine di milioni di persone che potrebbero trovarsi sotto la soglia della fame estrema entro pochi mesi. Mentre il dibattito si concentra su gas e petrolio, la questione della disponibilità di fertilizzanti rimane in sordina.
Tutti parlano di gas e petrolio, ma nessuno sembra interessarsi del blocco dei fertlizzanti legato allo stretto di Hormuz e alla guerra tra Usa e Iran che potrebbe trascinare decine di milioni di persone sotto la soglia della fame estrema entro pochi mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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