Che cosa ci facevano due camion palco generatori e immondizia su prato davanti al Mirabello?

Due camion, un palco, generatori e sacchetti di immondizia non differenziata sono stati trovati su un prato vicino al viale Mirabello. A fare richiesta di chiarimenti, attraverso una lettera ufficiale, è il Comitato per Parco Cederna-La Villa Reale, che si occupa della tutela del sito. La presenza di questi elementi sul prato ha suscitato interrogativi tra i rappresentanti del Comitato.

“Che cosa ci facevano due camion, un palco, diversi generatori a gasolio e sacchetti neri pieni di immondizia non differenziata nel prato antistante il viale Mirabello?” A chiederlo con una lettera ufficiale è il Comitato per Parco Cederna-La Villa Reale è anche mia. Una lettera, con tanto di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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