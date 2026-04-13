Forni fermi camion al giro | l’immondizia fa il Tour e il conto si allunga

A causa della sospensione temporanea della termovalorizzazione per i collaudi della nuova linea, i rifiuti vengono trasportati su strada anziché essere inviati al forno. Questa interruzione ha portato a un aumento dei camion che circolano e a forni fermi, con i rifiuti che si accumulano e vengono distribuiti in modo diverso rispetto al consueto. La situazione ha provocato un allungamento dei tempi di gestione dei rifiuti nella zona.

San Zeno tira il freno. ma i rifiuti accelerano. Con lo stop temporaneo alla termovalorizzazione per i collaudi della nuova linea, il pattume cambia itinerario: niente forno, si va su strada. E pure parecchia. La comunicazione è ufficiale: i test “a freddo” sono terminati e, per quelli finali, serve spegnere l’impianto. Risultato? Per qualche giorno i rifiuti continueranno ad arrivare al polo tecnologico, ma una buona parte prenderà la via delle discariche, caricata su camion e spedita fuori zona. Ed ecco che parte il “giro” della monnezza: più tragitti, più mezzi in circolazione e – inevitabilmente – più consumo di carburante. Tradotto: operazioni più complesse e costi che, senza bisogno di fare i conti della serva, difficilmente scendono.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Forni fermi, camion al giro: l’immondizia fa il Tour (e il conto si allunga) Si schianta contro un camion dell’immondizia: Luisa muore a 42 anni in Salento, aveva quattro figliLo scontro tra l'auto della donna ed un autocompattatore è avvenuto lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano. Montesarchio, il Liceo Fermi protagonista al Giro d’ItaliaFocus dell’intervento è stato il contributo degli studenti al progetto “Caudina Viva”, il distretto del commercio diffuso ideato e sviluppato in...