Referendum lite Spataro-Di Pietro | Non ci inginocchiamo davanti al potere Pensi che io lo faccia? Su La7
Antonio Di Pietro ha accusato Armando Spataro di voler piegare la giustizia ai desideri del potere durante un acceso dibattito su La7. Di Pietro ha reagito con fermezza alle critiche di Spataro, chiedendo se pensasse davvero che si inginocchi davanti ai governi. La discussione tra i due ex magistrati si è concentrata sul ruolo della magistratura e sulla legittimità delle riforme costituzionali. Spataro ha risposto difendendo la sua posizione, mentre Di Pietro ha ribadito la sua posizione senza esitazioni.
Durissimo confronto a Omnibus (La7) tra Antonio Di Pietro, ex pm e sostenitore del Sì al referendum costituzionale sulla giustizia, e Armando Spataro, ex procuratore della Repubblica di Torino, già procuratore aggiunto a Milano e supporter del No. Il botta e risposta, durato quasi mezz’ora, verte sui nodi focali della riforma Nordio. La polemica esplode quando Spataro ricorda questa è la peggiore riforma della giustizia mai avuta negli ultimi decenni, citando le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni quando il 29 ottobre 2025 la Corte dei Conti bocciò la delibera del Cipess relativa al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina (“ È l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Lite Sallusti-Travaglio. “Io arrestato per la querela di un magistrato”. “Sul tuo giornale fu scritto un grave falso”. Su La7
Questa mattina a Otto e mezzo su La7, la tensione tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti è salita alle stelle.
“Mia sorella non vuole che le faccia da damigella perché dice che non avrò perso i chili accumulati in gravidanza entro il giorno delle nozze. Solo io lo trovo irragionevole?”: lo sfogo su Mumsnet
Una donna su Mumsnet si sfoga dopo che sua sorella le ha negato il ruolo di damigella alle nozze, sostenendo che non avrà ancora perso i chili di gravidanza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Referendum: Spataro, con questo governo periodo peggiore per riformeStiamo vivendo, da quando c'è questa maggioranza, il periodo peggiore per quanto riguarda le riforme della giustizia. Così l'ex magistrato Armando Spataro intervenuto alla tavola rotonda organizzata ... ansa.it
Referendum, chi vota sì vuole magistrati deboliDa dove viene. Quali danni provoca. Che cosa prepara. Una lente d’ingrandimento ad alta precisione - non sgradita, visto lo sforzo cognitivo richiesto a milioni di italiani in queste ore - cala per ... repubblica.it
“Il referendum non sia una lite tra testimonial. Parliamo del processo” Intervista al Prof. Nicolò Zanon, già vicepresidente della Consulta. - facebook.com facebook