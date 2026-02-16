Antonio Di Pietro ha accusato Armando Spataro di voler piegare la giustizia ai desideri del potere durante un acceso dibattito su La7. Di Pietro ha reagito con fermezza alle critiche di Spataro, chiedendo se pensasse davvero che si inginocchi davanti ai governi. La discussione tra i due ex magistrati si è concentrata sul ruolo della magistratura e sulla legittimità delle riforme costituzionali. Spataro ha risposto difendendo la sua posizione, mentre Di Pietro ha ribadito la sua posizione senza esitazioni.

Durissimo confronto a Omnibus (La7) tra Antonio Di Pietro, ex pm e sostenitore del Sì al referendum costituzionale sulla giustizia, e Armando Spataro, ex procuratore della Repubblica di Torino, già procuratore aggiunto a Milano e supporter del No. Il botta e risposta, durato quasi mezz’ora, verte sui nodi focali della riforma Nordio. La polemica esplode quando Spataro ricorda questa è la peggiore riforma della giustizia mai avuta negli ultimi decenni, citando le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni quando il 29 ottobre 2025 la Corte dei Conti bocciò la delibera del Cipess relativa al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina (“ È l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, lite Spataro-Di Pietro: “Non ci inginocchiamo davanti al potere”. “Pensi che io lo faccia?”. Su La7

