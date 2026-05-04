Charity Night for Vite Vere | una serata di solidarietà teatro light dinner inclusivo a Limena

Il 20 maggio alle 19.30 si svolgerà nella Barchessa di Villa Fini a Limena la Charity Night for Vite Vere, un evento dedicato alla solidarietà. La serata prevede un teatro, una cena leggera e un momento di incontro tra le diverse realtà locali. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e promuovere il dialogo tra partecipanti. L’evento si rivolge a chi desidera sostenere iniziative di solidarietà e rafforzare i rapporti nel territorio.

Il 20 maggio alle 19.30, nella splendida cornice della Barchessa di Villa Fini a Limena, si terrà la Charity Night for Vite Vere: una serata di solidarietà, teatro, light dinner inclusivo e networking con le realtà del territorio!L’evento è pensato per sensibilizzare la comunità sui temi della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “Uomo e galantuomo” al Teatro Apollo: una serata di teatro e solidarietà con Tria CordaLECCE - Il 29 marzo a Lecce la commedia di Eduardo De Filippo: il ricavato dei biglietti sostiene i progetti per i bambini ricoverati nel Polo... Sansepolcro, grande partecipazione alla Charity Dinner della Croce RossaUna serata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della collaborazione tra le realtà del territorio.