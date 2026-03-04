Sansepolcro grande partecipazione alla Charity Dinner della Croce Rossa

A Sansepolcro si è svolta una Charity Dinner organizzata dalla Croce Rossa, attirando un’ampia partecipazione di cittadini e volontari. Durante l’evento sono stati raccolti fondi e sono stati coinvolti numerosi partecipanti che hanno condiviso momenti di solidarietà e collaborazione. La serata ha visto la presenza di rappresentanti locali e volontari che hanno contribuito al successo della manifestazione.

Una serata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della collaborazione tra le realtà del territorio. Si è svolta con grande successo presso il Borgo Palace Hotel la Charity Dinner 2026 organizzata dal Comitato di Sansepolcro della Croce Rossa Italiana, evento che ha riunito associazioni, club service e cittadini con l’obiettivo di sostenere le attività umanitarie dell’associazione sul territorio.La serata ha visto una partecipazione numerosa e qualificata, segno della forte sensibilità della comunità verso i temi della solidarietà e del volontariato. All’iniziativa hanno preso parte diversi club service locali, tra cui Lions Clubs International, Rotary International e Inner Wheel di Sansepolcro, insieme alla FIDAPA Alta Valle del Tevere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Un Natale davvero speciale al charity shop della Croce RossaLa Croce Rossa di Milano apre le porte del suo Charity Shop in Corso Garibaldi 91.

Leggi anche: A Palazzo Serbelloni il Gala Charity Dinner Tavola Rasa 2025

Contenuti utili per approfondire Charity Dinner della

Glamour e solidarietà: parata di star e celebrities alla Charity Gala Dinner 2024 di Anlaids LazioGrande partecipazione da parte di personalità del mondo delle Istituzioni, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo alla Charity Dinner di Anlaids Lazio, che si è tenuta al Salone Centrale ... leggo.it

Anlaids Lazio, alla Charity Gala Dinner 2024 raccolti 210 mila euro per prevenzione e lotta a HIV e AIDSGrande successo per l’evento tenutosi nella prestigiosa Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. Il presidente De Marchi ha lanciato la campagna social per accendere la luce sull’importanza di ... lettera43.it