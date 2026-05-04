Charity Cheah 55 anni imprenditrice self-made e ponte tra Asia ed Europa svela il suo metodo personale di benessere GROW | È una forma di cura di sé gentile rispettosa e non giudicante Mantenere una struttura semplice nelle proprie giornate crea stabilità
Charity Cheah, 55 anni, imprenditrice nata a Singapore e con esperienze tra Londra e Milano, ha fondato una metodologia di benessere chiamata G.R.O.W, basata su pratiche di cura di sé rispettose e semplici. Dopo aver gestito la crescita di una catena di saloni di un noto brand inglese in Italia, ora si dedica ad assistere imprenditori e aziende nel penetrare nel mercato asiatico e internazionale.
Oggi Charity Cheah, 55 anni, sta iniziando un nuovo capitolo. Quello che ha imparato lavorando tra Europa e Asia, in settori come lifestyle, benessere, lusso, ospitalità, brand experience e sviluppo delle persone, l'ha portata, come naturale evoluzione, al ruolo di figura di connessione strategica tra Asia ed Europa. «Il mio focus sarà la creazione di partnership e progetti significativi tra due mondi che sembrano così lontani. Non parto da zero, ma dall'esperienza. Quando sono arrivata da Singapore, dopo alcuni anni trascorsi a Londra, ero molto giovane e l'Italia è gradualmente diventata la mia casa, sia a livello personale che professionale», chiarisce Charity Cheah.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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