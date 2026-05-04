Charity Cheah 55 anni imprenditrice self-made e ponte tra Asia ed Europa svela il suo metodo personale di benessere GROW | È una forma di cura di sé gentile rispettosa e non giudicante Mantenere una struttura semplice nelle proprie giornate crea stabilità

Charity Cheah, 55 anni, imprenditrice nata a Singapore e con esperienze tra Londra e Milano, ha fondato una metodologia di benessere chiamata G.R.O.W, basata su pratiche di cura di sé rispettose e semplici. Dopo aver gestito la crescita di una catena di saloni di un noto brand inglese in Italia, ora si dedica ad assistere imprenditori e aziende nel penetrare nel mercato asiatico e internazionale.