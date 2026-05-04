Recentemente si sono diffuse voci riguardo ai rapporti tra Chanel Totti e i due attuali compagni dei suoi genitori. Secondo alcune fonti, la ragazza e Bastian Muller sarebbero in sintonia, mentre non si sono fornite ulteriori dettagli sui rapporti con Noemi Bocchi. L’articolo pubblicato su Il Difforme si concentra su questa dinamica familiare e sulle relazioni tra i protagonisti coinvolti.

Chanel Totti e Bastian Muller "sono in piena sintonia" rivela un'indiscrezione. Ecco quali sono i rapporti tra la ragazza e gli attuali compagni dei genitori C’è un’indiscrezione che parla diChanel Tottie dei suoi rapporti con le new entry della famiglia: stiamo parlando diBastian Muller e Noemi Bocchi,rispettivi compagni della mamma Ilary Blasi e del papà Francesco Totti. A lanciarla è statoAlberto Dandalo, esperto di gossip, nella sua rubrica sul settimanaleOggi. Il giornalista ha riportato le parole di Bastian: “Chanel è una forza della natura. È tutta sua madre!”ha detto il futuro sposo di Ilary agli amici nei confronti della figlia della sua compagna.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chanel Totti, l’indiscrezione che parla dei rapporti con Bastian e Noemi Bocchi

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