Totti e Noemi Bocchi stanno attraversando un momento difficile, e secondo alcune voci, il reality Grande Fratello avrebbe influito sulla loro relazione. Nei giorni scorsi, alcuni amici vicini alla coppia hanno notato tensioni che non c’erano prima, alimentando i sospetti di una crisi. La presenza di Totti nel reality potrebbe aver portato scompiglio tra loro, creando malintesi e incomprensioni.

Secondo le ultime voci di corridoio, tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe scoppiata un’improvvisa crisi. La presunta causa? Il Grande Fratello! Nelle ultime ore a tornare al centro del gossip e della cronaca rosa sono stati Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia, insieme dal 2022, stando alle voci di corridoio starebbe vivendo un momento di crisi e in rete sono emerse le prime indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto. Stando a quanto si mormora, una delle cause che avrebbero causato le presunte tensioni tra l’ex Capitano della Roma e la sua compagna sarebbe la nuova edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Totti e Noemi Bocchi in crisi? La colpa sarebbe del GF

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il gossip insiste: “Crisi, di chi è la colpa”Il gossip ruota attorno a Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo voci di crisi e accuse di colpa reciproca.

Guai seri in casa Totti, Noemi Bocchi sarebbe sgradita a tavola: Natale senza armonia per FrancescoTensioni in casa Totti: Noemi Bocchi avrebbe incontrato qualche fastidio a tavola, compromettono l’atmosfera natalizia.

Totti e Noemi Bocchi traslocano: lite sull’attico e nuovo vicino vip

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.