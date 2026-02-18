Archiviata l’indagine su Francesco Totti e Noemi Bocchi per abbandono minori | Non c’è mai stato pericolo L’avvocato di Ilary Blasi | Decisione che non condivido

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti dall’inchiesta per abbandono di minori, che ha coinvolto anche Ilary Blasi. La decisione del gip di Roma, motivata dalla mancanza di rischi concreti, mette fine a mesi di attesa. L’inchiesta si era concentrata su presunti abbandoni avvenuti durante incontri con i figli, ma i giudici hanno stabilito che non ci sono elementi sufficienti per procedere. L’avvocato di Ilary ha espresso disappunto, sottolineando che la vicenda si può considerare ormai chiusa.

Si chiude una vicenda che ha tenuto banco per mesi. Il gip di Roma ha archiviato l’indagine nei confronti di Francesco Totti, accusato di abbandono di minori, accogliendo la richiesta fatta dalla procura. L’ex numero 10 della Roma era stato indagato in seguito alla denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui si affermava che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Nell’ambito dell’indagine, ora archiviata, erano state indagate anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi e la tata, che vive nello stesso palazzo. Per i pm capitolini che avevano sollecitato l’archiviazione, “ non vi è mai stato un reale pericolo per i minori, la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era ‘verosimilmentè disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Archiviata l’indagine su Francesco Totti e Noemi Bocchi per abbandono minori: “Non c’è mai stato pericolo”. L’avvocato di Ilary Blasi: “Decisione che non condivido” Francesco Totti accusato di abbandono di minori da Ilary Blasi, archiviata l'indagine su di lui e Noemi BocchiL’indagine su Francesco Totti, avviata dopo la denuncia di Ilary Blasi per abbandono di minori, è stata ufficialmente chiusa. Abbandono di minori, archiviata l'indagine su Totti. Il legale di Ilary Blasi: "Valuteremo azioni"Il tribunale di Roma ha chiuso l’indagine su Francesco Totti, accusato di aver lasciato i figli senza supporto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Airbnb salda il debito con il Fisco: archiviata l'inchiesta sugli affitti brevi; Le indagini archiviate restano nel Ced per vent’anni; Tavernola, la targa ritrovata nel lago d'Iseo subito dopo la scomparsa di Rosario Tilotta. Ma l’indagine s’inabissò: ora l'archiviazione; Morte di Moussa Diarra, mobilitazione di piazza contro l’archiviazione. Abbandono di minori, archiviata indagine su Totti(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il tribunale di Roma ha archiviato l'indagine che vedeva l'ex calciatore Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. Il gip ha accolto la richiesta fatta dalla Procura. L ... tuttosport.com Abbandono di minori, archiviata l'indagine su TottiIl tribunale di Roma ha archiviato l'indagine che vedeva l'ex calciatore Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. ansa.it Archiviata l’accusa di abbandono di minori contro Francesco Totti facebook Roma, il gip archivia Francesco Totti e Noemi Bocchi per abbandono di minori #totti x.com