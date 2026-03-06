Lecce parking al Foro Boario | prende quota l?ipotesi dei 3 piani sopraelevati

A Lecce, si discute sempre più spesso della possibilità di realizzare un parcheggio al Foro Boario composto da tre piani sopraelevati. Sono state presentate tre diverse proposte progettuali, tutte con l’obiettivo di creare un grande spazio di sosta e di trasformare uno degli ingressi principali della città in un moderno hub. La questione riguarda il futuro dell’area e le sue potenziali modifiche.

Tre proposte progettuali per un unico obiettivo: realizzare il grande parcheggio all’ex Foro Boario e trasformare uno degli ingressi principali di Lecce in un moderno hub dell’intermodalità dei trasporti. L’intervento vale 29 milioni di euro di fondi Cis Lecce-Brindisi-Costa Adriatica. Il progetto entra ora in una fase cruciale. La commissione tecnica e gli uffici comunali stanno valutando tre diverse soluzioni progettuali per individuare quella più sostenibile sotto il profilo tecnico e urbanistico ma soprattutto in grado di rispettare i tempi imposti dal finanziamento. Le ipotesi sono state elaborate dal raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dalla Mate Società Cooperativa di Bologna, insieme a Studio Silva, F&M Ingegneria Spa, Roli Associati, all’architetto salentino Enrico Ampolo e all’archeologo Fabrizio Ghio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, parking al Foro Boario: prende quota l?ipotesi dei 3 piani sopraelevati Leggi anche: Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Foro Boario Quando Sante Cimatti, detto "Tininéna", portò la "grassa" al Foro BoarioA quarant’anni esatti dalla scomparsa vogliamo ricordare nonno Sante Cimatti, detto “Tininéna”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Foro Boario. Discussioni sull' argomento Ladri al parcheggio del centro: vetri rotti e fili tagliati per provare a rubare le auto; Parcheggio ex Mof sotto assedio, i ladri portano via le ruote e lasciano la macchina sui mattoni. Lecce, parking al Foro Boario: prende quota l’ipotesi dei 3 piani sopraelevatiTre proposte progettuali per un unico obiettivo: realizzare il grande parcheggio all’ex Foro Boario e trasformare uno degli ingressi principali di Lecce in un moderno hub dell’intermodalità dei ... quotidianodipuglia.it Lecce, Salvemini presenta il progetto per 1000 posti auto al Foro BoarioIl sindaco affida ai social la presentazione del lavoro finanziato con 29 milioni di euro all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo Il sindaco di Lecce affida ad un video sui social quella ... lagazzettadelmezzogiorno.it Roma bella memoria, l'immagine mostra il Foro Boario, che era l'antica area di mercato del bestiame situata tra il Campidoglio, il Palatino e il Tevere, Al centro della foto si distinguono chiaramente il Tempio di Portuno, sul lato sinistro è visibile la facciata dell'e - facebook.com facebook