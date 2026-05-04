Cesi passeggiata naturalistica e ‘sargicciata’ | Scoperta del territorio condivisione e stare insieme

Una giornata dedicata alla scoperta del territorio si è svolta a Cesi, con una passeggiata naturalistica aperta a tutta la comunità. L’evento prevedeva anche una “sargicciata”, un momento di condivisione tra i partecipanti. L’iniziativa ha coinvolto cittadini di diverse età, offrendo l’opportunità di esplorare i paesaggi locali e di condividere esperienze in un clima di convivialità.

Una passeggiata naturalistica aperta alla comunità, all’insegna: “Della scoperta del territorio, della condivisione e dello stare insieme”. Domenica 10 maggio il Gruppo Speleologico ‘Terre Arnolfe’ di Cesi organizza l’iniziativa alla scoperta di luoghi suggestivi da esplorare e ammirare da vicino.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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