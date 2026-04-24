Nuoto paralimpico Carini sul tetto d’italia | Francesco Gianfortuna conquista due ori a Cervia

A Cervia si sono svolti i Campionati Italiani Giovanili Finp di nuoto paralimpico, dove un giovane atleta ha ottenuto due medaglie d’oro. La gara ha visto la partecipazione di numerosi giovani nuotatori provenienti da diverse regioni italiane. Tra questi, un atleta ha conquistato il primo posto in due specialità, portando a casa i riconoscimenti più ambiti della manifestazione. La competizione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Quando il talento incontra il lavoro, nascono storie che meritano di essere raccontate. E quella andata in scena ai Campionati Italiani Giovanili Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) di Cervia è una di quelle che profumano di futuro. Un futuro che parla chiaramente palermitano, con.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nuoto paralimpico: il Molise conquista il record a CerviaLe vasche di Cervia hanno il trionfo del talento molisano durante i Campionati Italiani Giovanili organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto... Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di CerviaSi chiude con un bilancio in chiaroscuro la partecipazione della Rari Nantes Romagna al Campionato italiano giovanile Finp, andato in vasca sabato a...