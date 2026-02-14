Asti, Zoe Trinchero ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato, e oggi si svolgono i suoi funerali. La famiglia ha scelto di decorare la bara bianca con molte rose rosse, portando un ultimo saluto alla giovane. La chiesa si riempie di amici e parenti che vogliono rendere omaggio alla ragazza.

(Adnkronos) – Si tengono oggi i funerali di Zoe Trinchero, la 17enne morta nella notte tra venerdì e sabato scorsi. In carcere l’ex ragazzo Alex Manna, reo confesso del femminicidio, che sarebbe avvenuto a seguito di una lite. La salma è arrivata davanti alla chiesa di Sant’Ippolito di Nizza Monferrato sotto una pioggia battente. La bara bianca della giovane, coperta da un cuscino di rose bianche e nere, è stata accolta da una folla silenziosa che già da questa mattina presto affollava la chiesa. Poco prima dell’inizio della funzione religiosa il parroco di Sant’Ippolito ha invitato i fedeli a pregare per Zoe e per i suoi familiari e “per chi ha sbagliato”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose

Questa mattina ad Asti, un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta dopo un’aggressione.

Il giudice ha confermato l’arresto di Alex Manna nel caso dell’omicidio di Zoe Trinchero.

