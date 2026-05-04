Cerignola subito fuori dai playoff
Cerignola termina la stagione con l'eliminazione immediata nei playoff di Serie C dopo la sconfitta nel primo turno. Nel frattempo, il Crotone avanza nella competizione, grazie al suo piazzamento più alto in classifica durante il campionato. La squadra avversaria ha conquistato la vittoria e prosegue la sua corsa verso le fasi successive.
Il Crotone supera il primo turno dei playoff di Serie C e continua la sua corsa grazie al miglior piazzamento in campionato. Allo stadio “Ezio Scida” finisce in parità contro l’Audace Cerignola, ma il regolamento premia i rossoblù, che accedono così alla fase successiva dove affronteranno la Casertana il prossimo 6 maggio. CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella (23’st Veltri), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (23’st Bruno), Vinicius, Sandri; Energe (27’st Piovanello), Musso (27’st Gomez), Zunno (45’st Armini). A disp.: Martino, Paciotti, Guerra, Marazzotti, Calvano, Meli, Maggio, Vrenna, Russo. All.: Longo.AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Cocorocchio, Gasbarro, Ligi (35’st Tarantino); Todisco (35’st Spaltro), Vitale (21’st Ruggiero), Cretella (39’st Nanula), Paolucci, Russo; Gambale, D’Orazio (39’st Moreso).🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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