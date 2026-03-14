Il commissario tecnico della nazionale italiana ha annunciato che Gattuso non farà parte dei convocati per gli spareggi mondiali. La decisione riguarda un giocatore che non sarà presente nelle prossime partite decisive. La selezione ufficiale sarà comunicata a breve, in vista delle sfide che decideranno il passaggio ai Mondiali. La lista completa dei convocati sarà resa nota nelle prossime ore.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Atalanta, Palladino dopo il pareggio con l’Inter: «Mi è piaciuta la risposta della squadra, potevano esserci strascichi ma abbiamo reagito da uomini. Sugli episodi dico questo» Lecce, Di Francesco prima del Napoli: «Ci vuole coraggio di saper controbattere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gattuso non fa sconti: è fuori dai convocati per i playoff

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