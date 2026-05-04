Cercansi strisce pedonali in città tanti punti critici dove attraversare è pericoloso

In diverse vie della città, soprattutto sotto la Ghirlandina, si registrano numerosi punti in cui l’attraversamento pedonale risulta difficile e pericoloso. Le strisce pedonali, spesso assenti o poco visibili, sono richieste dai cittadini per migliorare la sicurezza di chi attraversa le strade trafficate. La mancanza di segnaletica adeguata crea situazioni di rischio lungo i principali collegamenti tra i quartieri.

“Cercansi strisce pedonali”. Potrebbe essere questo il cartello da esporre in diverse vie sotto la Ghirlandina, strade trafficate, collegamenti nevralgici per attraversare Modena da un quartiere all’altro. Curare una strada, infatti, non è soltanto rattoppare le buche, ma anche occuparsi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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