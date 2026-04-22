Riasfaltata Via Fratelli Maristi ma senza strisce pedonali | pericoloso attraversare

A Giugliano, Via Fratelli Maristi è stata recentemente riasfaltata, eliminando buche, avvallamenti e il rischio di allagamenti. Tuttavia, la strada presenta ancora un problema: non sono state realizzate le strisce pedonali, rendendo l’attraversamento più rischioso per i pedoni. La modifica alla carreggiata ha portato miglioramenti, ma l’assenza di segnaletica pedonale ne compromette la sicurezza.

Via Fratelli Maristi a Giugliano cambia volto: asfalto nuovo, niente più buche, avvallamenti e possibili allagamenti. Dopo mesi di segnalazioni per le condizioni dell’asse viario, aggravato dai lavori per la fibra, la strada è stata finalmente riasfaltata. Un intervento atteso, che restituisce decoro e maggiore scorrevolezza alla viabilità. Senza segnaletica orizzontale, attraversare diventa un’impresa in una zona in cui anche con le strisce era già difficile. Abbiamo provato più volte a passare proprio dove prima c’erano gli attraversamenti: le auto non si fermano, non rallentano. La strada, oggi liscia e senza buche, si trasforma così in una corsia veloce, soprattutto nelle ore serali.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Riasfaltata Via Fratelli Maristi, ma senza strisce pedonali: pericoloso attraversare Riasfaltata Via Fratelli Maristi, ma senza strisce pedonali: pericoloso attraversare Notizie correlate Un cittadino: "Strisce pedonali invisibili, pericoloso attraversare in via delle Mainarde angolo Piazza Pierangeli"«Si segnala la pericolosità nell'attraversare viale delle Mainarde, angolo piazza Pierangeli a Pescara, dovuta alla mancata visibilità delle, ormai... Luci sulle strisce pedonali: "Attraversare in sicurezza"Negli ultimi tempi si è notato un movimento di maestranze visugli attraversamenti pedonali del territorio comunale.