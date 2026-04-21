Un cittadino | Strisce pedonali invisibili pericoloso attraversare in via delle Mainarde angolo Piazza Pierangeli
Un residente ha segnalato la difficoltà di attraversare viale delle Mainarde all’angolo di piazza Pierangeli a Pescara, evidenziando come le strisce pedonali, ormai sbiadite, risultino invisibili. La mancanza di segnaletica chiara rende il passaggio per i pedoni rischioso, specialmente in un punto frequentato da molte persone. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti, che dovranno intervenire per garantire maggiore sicurezza.
«Si segnala la pericolosità nell'attraversare viale delle Mainarde, angolo piazza Pierangeli a Pescara, dovuta alla mancata visibilità delle, ormai ex, strisce pedonali. Tale segnalazione è stata fatta più volte da anni, senza risultato». A scrivere è un nostro lettore che spera in un intervento.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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