C’era una Volta Roma Ponte Emilio

Il Ponte Emilio, situato in via del Ponte Rotto tra i rioni Ripa e Trastevere, rappresenta il primo esempio di ponte in muratura costruito a Roma. Collocato vicino all’Isola Tiberina, questa struttura di notevoli dimensioni ha avuto un ruolo strategico nel sistema di collegamenti della città antica. La sua posizione e la sua architettura lo rendono un importante punto di riferimento storico e ingegneristico lungo il corso del Tevere.

Fu il primo Ponte in muratura costruito a Roma, ci troviamo su Ponte Emilio in via del Ponte Rotto. Splendido esemplare di grandezza ingegneristica, Ponte Emilio si trova tra i rioni Ripa e Trastevere, vicino all’Isola Tiberina, in una posizione di importanza strategica. La sua costruzione iniziò nel 179 a.C. ad opera di Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore, ma negli anni venne diverse volte ristrutturato a causa dei continui crolli probabilmente legati alla sua posizione obliqua rispetto alla corrente del fiume, in una zona dalle acque particolarmente impetuose. Nonostante i diversi tentativi di ricostruzione, Ponte Rotto, così chiamato dai romani, crollò ogni volta portando a credere che una maledizione fosse legata ad esso.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - C’era una Volta Roma.. “Ponte Emilio” La recita di Giorgia in foto col boss tesserato nei patrioti Notizie correlate C’era una Volta Roma.. “Il Chiostro del Bramante”Ci troviamo nel rione Ponte in via della Pace ad ammirare questo splendido capolavoro rinascimentale realizzato da Donato Bramante su commissione del... In aeroporto per accogliere la famiglia, arrestato dalla polizia: era ricercato per tentato omicidio. Ed era già sfuggito una voltaMalpensa (Varese) – Era ricercato per un tentato omicidio a causa del quale era stato condannato a scontare un anno e un mese di reclusione; la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: C’era una volta il mito Cinecittà. Il nuovo romanzo di Walter Veltroni; C'era una volta l'Inter che sul più bello crolla. Poi è arrivato Chivu; C’era una volta la comunità che si prendeva cura. Oggi quella promessa va riscritta; C’era una volta la musica del cinema: Vi racconto mio padre Morricone. Milano, gli scacchi e la fettina impanata. C’era una volta a Roma in cinquina al Premio Sergio Leone – Città di RomaIl romanzo C’era una volta a Roma, esordio narrativo del regista e sceneggiatore Manuel De Teffé, entra ufficialmente nella cinquina finalista della sezione Narrativa e Scrittura del Premio Sergio ... ilmessaggero.it Robert De Niro a Roma, C'era una volta in America per AliceAlice nella città celebra il talento e la carriera del leggendario Robert De Niro con un evento aperto ai giovani e alle scuola di cinema: la proiezione speciale introdotta dallo stesso attore insieme ... ansa.it «È la volta di #Alarico, che assedia, sconvolge, irrompe in #Roma trepidante[…] E a provare che quella irruzione dell’Urbe era opera piuttosto dell’indignazione divina che non della forza nemica, accadde che il beato Innocenzo, vescovo della città di Roma, p - facebook.com facebook PER LA TERZA VOLTA NELLA NOSTRA STORIA SIAMO CAMPIONESSE D’ITALIA!!! DAJE ROMA DAJE #ASRomaFemminile x.com