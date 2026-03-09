C’era una Volta Roma Il Chiostro del Bramante

Nel rione Ponte, in via della Pace, si trova il Chiostro del Bramante, un esempio di architettura rinascimentale. L’edificio è stato realizzato da Donato Bramante su incarico del cardinale Carafa. Si tratta di un luogo che conserva le caratteristiche del periodo e rappresenta un importante elemento storico e artistico della zona. Il chiostro è aperto al pubblico e si può visitare per ammirarne i dettagli.

Ci troviamo nel rione Ponte in via della Pace ad ammirare questo splendido capolavoro rinascimentale realizzato da Donato Bramante su commissione del cardinale Carafa. Esemplare di perfette proporzioni, il Chiostro si sviluppa su due livelli sovrapposti sorretti da 16 pilastri rettangolari nei quali ad ognuno di essi, si trova una seduta in pietra, appositamente costruita per la meditazione dei monaci. I pilastri formano un portico e lasciano al centro una pianta di forma quadrata assumendo una totale armonia geometrica che segue la concezione vitruviana secondo la quale il numero 16 rappresenta la perfezione. Adorno di rifiniture lungo le pareti, al piano terra troviamo numerosi affreschi e monumenti sepolcrali che rappresentano la vita di Maria.