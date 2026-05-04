Centro storico l’ultimo sos | Assediati da caos e auto Ora vigili e Ztl 365 giorni

Le prime serate primaverili portano di nuovo il caos nel centro storico, dove le strade sono invase da auto e confusione. Le autorità hanno deciso di mantenere in vigore tutto l’anno i controlli con vigili e Ztl per limitare il traffico e gestire meglio la situazione. La situazione si ripete frequentemente, con le strade che si riempiono di veicoli e pedoni in un clima di crescente congestione.

di Emanuele BaldI Prime serate tiepide di primavera, bolgia in centro storico una notte sì e l’altra pure. Quasi un automatismo ma per i (pochi) coraggiosi residenti rimasti dentro le mura la misura è davvero colma. Scoppia di macchine parcheggiate in ogni dove l’Oltrarno, con le strette di vie di San Frediano in testa. Sant’Ambrogio vive gomito a gomito con la movida più ’urlante’ degli ultimi anni, in Santa Croce i doppi vetri non bastano più. Ecco perché si preannuncia bollente l’incontro in calendario questa sera alle 21 in piazza Tassa, sala Leopoldine, organizzato da Oltrarno Futuro che catalizza un’altra ventina di comitati attivi a...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro storico, l’ultimo sos: "Assediati da caos e auto. Ora vigili e Ztl 365 giorni" Notizie correlate Auto si ribalta in centro storico, una persona estratta dai Vigili del FuocoUn singolare incidente stradale è avvenuto intorno alle 21:20 di ieri, domenica 26 aprile, in largo San Francesco. All'Aurum “365 giorni no alla violenza sulle donne” un incontro promosso dal Centro di ascolto maltrattantiSabato 28 marzo all’Aurum (ore 10, Sala Europa), un incontro pubblico sul tema “Rieducare il cuore: uomini e donne per una nuova cultura del... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Centro storico, l’ultimo sos: Assediati da caos e auto. Ora vigili e Ztl 365 giorni. Centro storico, l’ultimo sos: Assediati da caos e auto. Ora vigili e Ztl 365 giorniStasera alle Leopoldine di piazza Tasso l’incontro tra i comitati e Giorgio Sosta selvaggia e rumori molesti fino all’alba, così i residenti fuggono. lanazione.it Turisti maleducati a Roma, la Capitale sotto assedio: marciapiedi, scalinate e fontane della città utilizzati per bivacchi e picnicNaufragano stanchi, ma felici dopo chilometri di sampietrini ombreggiati da resti millenari: la vista rapita da architetture barocche e colonne doriche, i sensi impigliati in stimoli ... ilmessaggero.it