All' Aurum 365 giorni no alla violenza sulle donne un incontro promosso dal Centro di ascolto maltrattanti

Sabato 28 marzo all'Aurum, in sala Europa, si terrà un incontro pubblico dedicato alla campagna “365 giorni no alla violenza sulle donne”. L'evento, promosso dal Comune di Pescara e dal Centro di ascolto maltrattanti, avrà inizio alle 10 e si concentrerà sul tema “Rieducare il cuore: uomini e donne per una nuova cultura del rispetto”. È inserito nel calendario di iniziative dedicate alla prevenzione della violenza di genere.

Sabato 28 marzo all’Aurum (ore 10, Sala Europa), un incontro pubblico sul tema “Rieducare il cuore: uomini e donne per una nuova cultura del rispetto” Il Cam Itinere del Comune di Pescara è un centro specializzato nel contrasto alla violenza di genere, rivolto agli uomini coinvolti in relazioni violente o a rischio. Attivo dal 2021, opera con il sostegno della Regione Abruzzo e rientra nelle politiche e normative nazionali e internazionali, come la Convenzione di Istanbul e il “Codice Rosso”, offrendo percorsi per il cambiamento degli autori di violenza. La cooperativa sociale L’Elefante, realtà impegnata nel campo dei servizi alla persona, gestisce il Cam dal 2 maggio 2025, proseguendo il lavoro del Centro e rafforzandone l’approccio multidisciplinare e l’integrazione con il territorio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - All'Aurum “365 giorni no alla violenza sulle donne” un incontro promosso dal Centro di ascolto maltrattanti Articoli correlati Leggi anche: Violenza sulle donne, continua il supporto offerto dalle stanze d'ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano Violenza sulle donne, a Roma nuovo centro alla Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico(Adnkronos) – E' stato inaugurato oggi il nuovo Centro antiviolenza della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma, realizzato...