A Cusano riaprono i campi da tennis in un centro sportivo recentemente rinnovato, mentre a Cologno il Comune ha deciso di rescindere anticipatamente il contratto con l’operatore incaricato di realizzare i campi da padel in via Liguria, citando un grave inadempimento. La decisione arriva dopo che il contratto con l’operatore era stato stipulato per la costruzione delle nuove strutture sportive.

Da un lato un centro sportivo mai nato e dall’altro uno che rinasce. A Cologno il Comune ha deciso di rescindere il contratto in anticipo con l’operatore, che avrebbe dovuto realizzare i campi da padel in via Liguria "per grave inadempimento". La gara, vinta nel 2021, avrebbe dovuto portare a una totale riqualificazione dell’area dismessa: oltre al padel, erano previsti spazi per il fitness-wellness, la ginnastica posturale e per attività olistiche (pilates e yoga) dedicate alla terza età e ai disabili. A oggi non sono state demolite neanche le vecchie strutture fatiscenti ed è stato realizzato solo il posteggio da parte del privato, che non avrebbe neanche pagato l’affitto al Comune, accumulando un debito di 6mila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro sportivo, contratto stracciato. A Cusano riaprono i campi da tennis

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