Milano rinasce il centro sportivo in via Cilea | approvato il restyling Il progetto tra campi da calcio padel e tennis

Il centro sportivo di via Cilea, nel quartiere di Bonola a Milano, sarà riqualificato dopo essere rimasto chiuso dal 2019. È stato approvato il progetto di restyling che prevede la realizzazione di campi da calcio, padel e tennis. La riqualificazione coinvolge l’intera area, con lavori che si concentrano sulla ristrutturazione degli impianti esistenti e sull’aggiunta di nuove strutture sportive.

Milano, 9 marzo 2026 – Sarà riqualificato il centro sportivo di via Cilea, nel quartiere periferico di Bonola, a Milano, che è chiuso dal 2019. La giunta ha dichiarato la sussistenza dell' interesse pubblico sul progetto presentato dalla società Camfit Ssd (società dell’ex calciatore dell’Inter Estaban Cambiasso), nel luglio 2025, che prevede un investimento di 6.989.866 euro con una durata dell'affidamento pari a 25 anni. Come previsto dalla normativa il proponente svilupperà ora il progetto di fattibilità tecnico economica, che costituirà la base per la successiva gara pubblica. Il progetto. Il progetto prevede la realizzazione di due campi da calcio a 5, due campi da tennis e sei campi da padel, nuove aree verdi e una zona parchegg i conforme alle normative Coni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Centro sportivo di via Cilea, sì al restyling. Ma niente offerte per il Tennis WashingtonLa Giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell'interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61,...

Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di CambiassoLa Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019.

