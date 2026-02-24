La Blow-up Academy al festival di Berlino

La presenza di dieci studenti della Blow-up Academy di Ferrara al festival di Berlino deriva dalla loro richiesta di mostrare i cortometraggi realizzati durante il corso. I giovani cineasti hanno presentato i loro lavori davanti a un pubblico internazionale e sono riusciti a ricevere alcuni feedback dai professionisti del settore. La partecipazione rappresenta un’opportunità concreta per mettere in mostra il talento emergente e per conoscere da vicino il mondo del cinema. La manifestazione continua con altre proiezioni e incontri.

© Ilrestodelcarlino.it - La Blow-up Academy al festival di Berlino

Una delegazione di dieci studenti della Blow-up Academy di Ferrara ha partecipato alla 76ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama cinematografico mondiale. Accompagnati da Isra Salah, direttrice generale di Ferrara La Città del Cinema, le allieve e gli allievi hanno avuto l’opportunità di vivere dall’interno la manifestazione, prendendo parte a incontri, presentazioni e proiezioni, confrontandosi con professionisti, autori e realtà produttive internazionali. La partecipazione alla Berlinale non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso consolidato che vede la Blow-up Academy, cuore pulsante della filiera creativa ferrarese, impegnata da anni nell’offrire ai propri studenti esperienze dirette nei principali festival cinematografici internazionali, tra cui il Festival di Cannes e la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, grazie a partnership istituzionali e collaborazioni che si rinnovano di anno in anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Dalla Blow-up Academy di Ferrara alla Berlinale: 10 allievi volano al Festival internazionaleDieci studenti della Blow-up Academy di Ferrara partecipano alla Berlinale, portando con sé il frutto di mesi di studio e preparazione. Firenze al Festival di Berlino. La firma in "Hangar Rojo"Firenze porta un film al Festival di Berlino, firmato dalla produzione Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La Blow-up Academy al festival di Berlino; Dalla Blow-up Academy di Ferrara alla Berlinale: 10 allievi volano al Festival internazionale; Referendum 22-23 marzo, il comune di Copparo cerca scrutatori per i seggi. La ’Blow-up Academy’ si allarga. Ecco i nuovi spazi all’ex casermaInaugurato un nuovo spazio all’interno dell’ex Caserma dei Vigili del fuoco di Ferrara. La Blow-up Academy, anello centrale della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema, da anni si trova ... ilrestodelcarlino.it Dalla Blow-up Academy di Ferrara alla BerlinaleFerrara Una delegazione di dieci studenti della Blow-up Academy di Ferrara ha partecipato alla 76ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, uno degli appuntamenti più prestigiosi de ... msn.com Studenti della Blow-up Academy al Festival Internazionale del Cinema di Berlino x.com Da domani, sabato 7 e domenica 8 febbraio, Blow-up Academy si apre al pubblico con i primi Open Day. L’Accademia si racconta, mostra i suoi spazi e il suo modo di lavorare, ed è pronta ad accogliere chi sta guardando al cinema come percorso di studio - facebook.com facebook