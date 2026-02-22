Dalla Blow-up Academy di Ferrara alla Berlinale | 10 allievi volano al Festival internazionale

Dieci studenti della Blow-up Academy di Ferrara partecipano alla Berlinale, portando con sé il frutto di mesi di studio e preparazione. La loro presenza al Festival internazionale del cinema deriva dal successo ottenuto in un concorso interno, che ha premiato i migliori progetti realizzati durante il corso. I giovani cineasti presentano cortometraggi e idee innovative davanti a una platea di professionisti e appassionati. La loro avventura nel cuore del cinema internazionale continua con entusiasmo.

Muroni: "Momento di un percorso consolidato. E' stata un'esperienza formativa di grande valore" Una delegazione di dieci studenti della Blow-up Academy di Ferrara ha partecipato alla 76esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama cinematografico mondiale. La delegazione è stata composta da Virginia Bellentani, Aurora Alberti, Greta Barbieri, Thomas Paolini, Betrice Bertani, Federica Ceregatti, Marianna Mozzo, Samuele Bellentani, Sara Mari e Rebecca Mellone. "La partecipazione alla Berlinale – ha dichiarato Stefano Muroni, fondatore e presidente di Ferrara La Città del Cinema – rappresenta un’occasione di crescita concreta per i nostri studenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Wim Wenders alla Berlinale sulla questione Israele/Palestina: "I registi devono stare lontani dalla politica"Durante la Berlinale, Wim Wenders ha fatto discutere con le sue parole sul conflitto tra Israele e Palestina.

Berlinale 2026, annunciato il presidente della giuria internazionaleLa Berlinale 2026, alla sua 76ª edizione, si prepara a coinvolgere appassionati e professionisti del cinema di tutto il mondo.

