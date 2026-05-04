Centro diurno per minori intitolato ai coniugi Tarcisio Arnesano e Lina Destro

Giovedì 30 aprile a Campi Salentina si è svolta una cerimonia pubblica per l’intitolazione del centro diurno socio-educativo di via Novoli ai coniugi Tarcisio Arnesano e Lina Destro. La comunità si è riunita nel pomeriggio, nonostante il cielo coperto, per ricordare le figure che hanno lasciato un segno importante nel territorio. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi cittadini e rappresentanti locali.

CAMPI SALENTINA - Una comunità raccolta e partecipe, nonostante il cielo incerto. Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, a Campi Salentina, si è svolta la cerimonia di intitolazione del Centro diurno socio-educativo di via Novoli ai coniugi Tarcisio Arnesano e Lina Destro, figure che hanno segnato.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Inaugurato in città il centro diurno dedicato ai pazienti con disturbi cognitiviPresente, fra gli altri, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per il centro dedicato a persone con patologie degenerative cognitive... “Come casa”. Il centro diurno amplia i serviziPer ampliare e rafforzare l’offerta sociosanitaria sul territorio, da maggio 2025 è attivo un progetto pilota promosso nel presidio Felice Villa a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Intitolato a Tarcisio Arnesano e Lina Destro il Centro diurno socio-educativo per minori; Campi Salentina, il Centro diurno per minori intitolato ai coniugi Tarcisio Arnesano e Lina Destro: memoria e futuro si incontrano. Campi Salentina, il Centro diurno per minori intitolato ai coniugi Tarcisio Arnesano e Lina Destro: memoria e futuro si incontranoCAMPI SALENTINA (Lecce) - Una comunità raccolta e partecipe, nonostante il cielo incerto. Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, a Campi Salentina, si è svolta ... corrieresalentino.it