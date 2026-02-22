Il centro diurno “Come casa” amplia i servizi dopo il lancio di un progetto pilota a Mariano Comense, promosso dalla struttura Cure Palliative-Hospice di Asst Lariana. La decisione deriva dalla crescente richiesta di supporto sociosanitario nel territorio, che ha portato all’attivazione di nuove attività di assistenza e assistenza domiciliare. La dottoressa Carla Longhi guida il progetto, che coinvolge un team dedicato e si concentra sull’accoglienza delle persone in difficoltà. La novità interessa un’area con alta domanda di servizi sociali.

Per ampliare e rafforzare l’offerta sociosanitaria sul territorio, da maggio 2025 è attivo un progetto pilota promosso nel presidio Felice Villa a Mariano Comense dalla struttura Cure Palliative-Hospice di Asst Lariana, diretta dalla dottoressa Carla Longhi (nella foto). È il Centro diurno sperimentale “Come casa”, realizzato anche grazie a una generosa donazione, progettato per offrire uno spazio accogliente, protetto e familiare in cui i pazienti possano uscire dall’isolamento e vivere momenti di socialità, svago e benessere. Il programma comprende attività ricreative e creative, tra cui arte, musica, giochi e un pranzo condiviso e a supporto delle attività sono presenti i volontari dell’associazione Il Mantello OdV, partner del progetto sin dalla fase di ideazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sportello legale. Il centro anziani amplia i serviziIl centro anziani di piazza Risorgimento amplia i propri servizi, offrendo uno sportello legale dedicato agli over 65.

Esselunga amplia i servizi: con Everli si può ordinare la spesa online e riceverla a casa entro poche oreA Forlì, in via Ravegnana, i clienti possono ora ordinare la spesa online e riceverla a casa in poche ore.

The New View by Ecotel, Iloilo, Philippines | Travel With Kajal

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Come casa. Il centro diurno amplia i servizi; Il Centro diurno sperimentale Come casa amplia il suo servizio; Dai grattini in casa a un centro di successo: come nasce la Grattineria di Roma; Welfare: in piazza San Matteo apre Quasi Casa, spazio contro solitudini e fragilità.

Casa Svizzera per Milano Cortina 2026 al Centro Svizzero di via Palestro. - facebook.com facebook