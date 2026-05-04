Centro autismo | dall’Asl niente tagli del nastro si apre e basta

Oggi si è svolta l’apertura di un nuovo centro dedicato all’autismo, ma senza cerimonia ufficiale o taglio del nastro. La Direttore Generale dell’ASL di Avellino ha confermato che si tratta semplicemente di una fase di avvio, senza ulteriori eventi pubblici o festeggiamenti. La struttura sarà disponibile per le persone che necessitano di servizi dedicati, senza specificare date o modalità di inaugurazione formale.

Tempo di lettura: 2 minuti Non chiamatela inaugurazione. Per Maria Concetta Conte, Direttore Generale dell’ASL di Avellino, la parola d’ordine è una sola: apertura. Dopo vent’anni di attese, rinvii e dibattiti politici, il Centro per l’Autismo di Avellino imbocca finalmente il rettilineo finale. Nonostante la consegna di mercoledì sia stata solo parziale, la manager dell’ASL rivendica la scelta come una strategia precisa per accelerare i tempi. Lo fa in una conferenza stampa: La struttura non è ancora operativa al 100% per un nodo tecnico: manca il rinforzo della dorsale elettrica da parte del Comune, un intervento che richiederà circa venti giorni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Centro autismo: dall’Asl niente tagli del nastro, si apre e basta” Notizie correlate Leggi anche: Centro per l’autismo: l’Asl è pronta per l’apertura, si attende consegna FOTO- Centro autismo, consegna del Comune all’Asl: è tutto veroTempo di lettura: 2 minuti Centro per l'Autismo - Video 1 Oggi alle ore 11:00 il Comune di Avellino ha ufficialmente consegnato il Centro per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avellino, il Comune consegna il Centro per l’Autismo all'Asl; Comune di Avellino - Consegnato il Centro per l’Autismo Leo Kanner all’ASL; Avellino: il Centro per l'Autismo che forse c'è, e la Politica che sicuramente c'è; Avellino, consegnato all’ASL il Centro per l’Autismo Leo Kanner. Il Centro per l’Autismo Leo Kanner consegnato all’Asl di AvellinoConsegnato il Centro per l’Autismo Leo Kanner, sito in Contrada Serroni, all’ASL di Avellino. Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta e il Direttore Generale dell’Asl, dott.ssa Mari ... atripaldanews.it Centro per l’autismo, Pizza: Troppe occasioni perse«Una struttura sociosanitaria essenziale per l’intera provincia, necessaria per dare risposte concrete a centinaia di famiglie e di ragazzi con sindrome dello spettro autistico, che per troppi anni è ... irpinianews.it Consegnato il Centro per l’Autismo “Leo Kanner”, sito in Contrada Serroni, all’ASL di Avellino. Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta e il Direttore Generale dell’Asl, dott.ssa Maria Concetta Conte, hanno sottoscritto presso la Casa Comunale, - facebook.com facebook