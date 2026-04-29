Alle 11:00 di oggi, il Comune di Avellino ha consegnato ufficialmente all’ASL il Centro per l’Autismo “Leo Kanner”, situato in Contrada Serroni. La cerimonia si è svolta in una breve cerimonia pubblica, con la presenza di rappresentanti comunali e sanitari. La consegna del centro rappresenta un passaggio formale tra le due istituzioni, con l’obiettivo di avviare le attività previste.

Tempo di lettura: 2 minuti Centro per l'Autismo - Video 1 Oggi alle ore 11:00 il Comune di Avellino ha ufficialmente consegnato il Centro per l’Autismo “Leo Kanner”, sito in Contrada Serroni, all’ASL. Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta e il Direttore Generale dell’Asl, dott.ssa Maria Concetta Conte, hanno sottoscritto presso la Casa Comunale, il verbale di presa d’atto della consegna della struttura, preceduto dalla firma dell’accordo ex art. 15 L. 2411990, che disciplina i rapporti tra il Comune ente proprietario e l’Asl, ente affidatario per l’avvio del Centro. Al termine è stato effettuato un sopralluogo congiunto della struttura dove è stata scoperta la targa di intitolazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO- Centro autismo, consegna del Comune all’Asl: è tutto vero

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