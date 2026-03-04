Centro per l’autismo | l’Asl è pronta per l’apertura si attende consegna

L’Asl di Avellino annuncia che è pronta ad aprire il centro per l’autismo e attende la consegna ufficiale. Il progetto, ormai prossimo all’attivazione, si sta completando con l’arrivo di un’ultima componente essenziale. La struttura sarà operativa non appena il mosaico che la compone sarà completo. La data di apertura rimane ancora da definire, ma i lavori sono ormai in dirittura d’arrivo.

completato l'acquisto di arredi, attrezzature e servizi. In arrivo le dotazioni per la Neuropsichiatria infantile, i laboratori multimediali e la palestra. Si attende solo la consegna della struttura di Contrada Serroni Il mosaico che porterà all'attivazione del Centro Autismo di Valle ad Avellino si arricchisce di una nuova e fondamentale tessera. L'Asl ha, infatti, completato tutte le procedure amministrative per l'acquisto di arredi, attrezzature sanitarie e dotazioni tecnologiche e multimediali necessarie all'avvio delle prestazioni in regime semiresidenziale dedicate al trattamento dei disturbi dello spettro autistico negli adolescenti e giovani adulti e nei contesti di vita fino a 18 anni.