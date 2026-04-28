A distanza di oltre vent’anni dall’attesa dell’apertura del centro per l’autismo di Valle, la campagna elettorale si riaccende con l’obiettivo di promuovere l’attivazione di questa struttura socio-assistenziale. Le iniziative in vista delle elezioni si concentrano sull’impegno a garantire servizi e supporto alle persone con autismo e alle loro famiglie, nel tentativo di sbloccare una situazione che si protrae da molto tempo.

Tempo di lettura: 3 minuti Mentre si aspetta da oltre 20 anni l’apertura del centro per l’autismo di Valle, comincia un’altra campagna elettorale nel segno dell’impegno per rendere attivita la struttura socio.sanitaria proprio stamattina si è tenuto un evento per proporre l’intitolazione del centro al dott. Camillo Vittozzi i E subito arriva il sostegno del Movimento 5 Stelle: “Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino sostiene con forza la proposta delle famiglie con bambini con disturbi dello spettro autistico di intitolare al dott. Camillo Vittozzi, neuropsichiatra infantile dell’Asl di Avellino, il Centro per l’Autismo....🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, la campagna elettorale torna a passare per il centro autismo

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