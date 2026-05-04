Centri estivi a Genova | Cisl Fp contesta l’affidamento a ditte esterne

A Genova, il sindacato Cisl Fp critica l’affidamento dei centri estivi a ditte esterne, evidenziando che il Comune ha deciso di non considerare le 183 adesioni del personale interno. La questione riguarda anche chi coprirà i costi legati alla perdita di competenze professionali già acquisite. La decisione ha suscitato tensioni tra i lavoratori e le amministrazioni coinvolte, senza che siano stati forniti chiarimenti ufficiali sulle motivazioni di questa scelta.

? Cosa scoprirai Perché il Comune ignora le 183 adesioni del personale interno?. Chi pagherà i costi della perdita di competenze professionali consolidate?. Come influirà l'esternalizzazione sul futuro dei lavoratori precari dal 2020?. Quali rischi corre la qualità dei servizi per i bambini genovesi?.? In Breve Cisl Fp segnala 54 adesioni per l'infanzia e 129 per i nidi a Genova.. Personale assunto dal 2020 attende stabilizzazioni previste dalla riforma Madia.. L'esternalizzazione rischia di causare disoccupazione estiva e ricorsi alla Naspi.. Mancata revisione degli incentivi per i collaboratori scolastici comunali.. A Genova, la Cisl Fp contesta fermamente la decisione del Comune di affidare i servizi dei centri estivi per bambini tra 0 e 6 anni ad aziende esterne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centri estivi a Genova: Cisl Fp contesta l’affidamento a ditte esterne Notizie correlate Centri estivi 0-6 anni, l'allarme di Cisl Fp: "No alle esternalizzazioni, il personale c'è"Da Cisl Fp arriva un netto “no” alle esternalizzazioni dei servizi dei centri estivi 0-6 anni a Genova. Polizia locale, Cisl Fp Reggio Calabria contesta atto di trasferimento del personaleIl segretario generale Vincenzo Sera interviene contro un provvedimento del dirigente che appare illogico e irrazionale” e rappresenterebbe un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Centri estivi infanzia, il Comune conferma l’esternalizzazione anche per il 2026; Festa della mamma alla Lanterna di Genova: visita per famiglie e attività per bambini; One Health Foundation, al via progetto di prevenzione in 36 centri estivi in Albania; Centri estivi 2026: aperto il bando per i bonus rette. Centri estivi a Genova, Cisl contro l’esternalizzazione: Personale interno sufficiente, servono stabilizzazioniIl sindacato denuncia: adesioni elevate tra i lavoratori, ma il Comune punta agli appalti. Precari ancora senza certezze ... telenord.it Centri estivi a Genova, Cisl Fp Liguria: No alle esternalizzazioniIl Comune di Genova sembra orientato verso l’esternalizzazione dei centri estivi 0-6 anni, nonostante il personale interno abbia dato ampia disponibilità a coprire i servizi, denuncia Silvia Imparat ... primocanale.it Modena, i “Treni della felicità” dopo gli asili e i centri estivi per i bimbi x.com Centri Estivi 2026 – Terrassa Padovana Invitiamo tutte le famiglie interessate all’incontro informativo dedicato ai centri estivi organizzati dal Comune di Terrassa Padovana, in collaborazione con la Giovani e Amici Cooperativa Sociale e con il contributo d - facebook.com facebook