polizia locale cisl fp reggio calabria contesta atto di trasferimento del personale

La Cisl Fp di Reggio Calabria ha espresso una contestazione nei confronti di un atto di trasferimento del personale emanato recentemente dal dirigente del comando della polizia locale. La sigla sindacale ha messo in discussione la validità della decisione, che riguarda alcuni membri del corpo di polizia locale della città. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze del provvedimento.

Il segretario generale Vincenzo Sera interviene contro un provvedimento del dirigente che appare illogico e irrazionale” e rappresenterebbe un ennesimo esempio di “disorganizzazione” del comando Un provvedimento di trasferimento del personale firmato nei giorni scorsi dal dirigente del comando della polizia locale di Reggio Calabria è contestato dalla Cisl Funzione Pubblica reggina. Con l’atto, spiega Sera, il dirigente “riduce addirittura la dotazione di personale presso uno degli uffici di polizia giudiziaria ambientale ed edilizia”. Cisl Fp continuerà nell'azione di tutela dei propri dirigenti sindacali, dei propri iscritti e di tutti i lavoratori della polizia municipale in ogni sede, impugnando tutti i provvedimenti ritenuti illegittimi emanati negli ultimi tempi dal dirigente del settore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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