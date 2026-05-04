Centese vittoria e 3° posto Ora il Monte San Pietro

Nel calcio, la squadra di Centese ha conquistato una vittoria per 2-0 contro Valsanterno, assicurandosi il terzo posto in classifica. I gol sono stati segnati nel corso della ripresa e la formazione ha schierato diversi giocatori, tra cui Grimandi, Belicchi e Grygiel, entrati nel secondo tempo. Ora, l’attenzione si sposta verso la prossima sfida contro il Monte San Pietro, che occuperà la loro prossima partita.

Centese 2 Valsanterno 0 CENTESE: Tartaruga, Garetto, Grimandi (26’ st Santeramo), Kourouma (44’ st Pagano), Barbieri, Pellielo, Rimondi, Baravelli (26’ st Belicchi), Toffano (39’ st D’Aniello), Bonvicini, Bonacorsi (4’ st Grygiel). A disposizione: Caso, Marchesini, Rossi, Grillo. All.: Di Ruocco. VALSANTERNO: Nannetti, Fiengo, Valentini C. (33’ st Capelli), Pirazzoli (31’ pt Castagnini), Alpi, Zaganelli, Marashi, Strazzari (16’ st Penazzi), Sona, Galanti (42’ st Ianniciello), Bali. A disposizione: Bracchetti, Raffini, Miserocchi, Sciuto, Fisconi. All.: Benazzi. Arbitro: Bidzogo di Parma. Reti: 28’ pt Baravelli (C), 33’ st Bonvicini (C). Note: ammoniti: Pellielo (C), Zaganelli (V).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Centese, vittoria e 3° posto. Ora il Monte San Pietro Notizie correlate Leggi anche: St.Patrick Day a al Castello di Mongiorgio (Monte San Pietro) Il balcone nascosto di Roma: la passeggiata di Monte Mario con vista su San PietroRoma è celebre anche per i suoi belvedere: dal Pincio al Gianicolo, passando per lo Zodiaco, la città offre numerosi punti da cui ammirare il suo...